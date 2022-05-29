Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 961 Covid-19 testi yapıldı. 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi de vefat etti. Vaka sayısının 3 gün üst üste binin ltında çıkmasının ardından toplu taşımada maske takmak serbest oldu.

Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.'' ifadelerini kullandı.