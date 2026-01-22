Tabletten öte bir deneyim! HUAWEI MatePad 11.5 S ile PC tadında üretkenlik!

MatePad 11.5 S, yekpare metal kasa yapısıyla geliyor. 261,0 mm yükseklik, 177,3 mm genişlik ve 6,2 mm kalınlık değerleriyle ince bir profil sunan tablet, yaklaşık 510 gram ağırlığıyla uzun süre elde kullanımda ve çanta içinde taşımada pratik bir yapı ortaya koyuyor.

Tek parça metal gövde, hem dayanıklılık hem de ısı dağılımı tarafında dengeli bir yapı sağlıyor. Uzun süreli kullanımda cihaz yüzeyinde rahatsız edici bir sıcaklık artışı hissedilmiyor ve ısının gövdeye homojen biçimde yayıldığı görülüyor.

Ekran özellikleri – PaperMatte ekran teknolojisi

Tablet, 11,5 inç boyutunda IPS tabanlı TFT LCD ekrana sahip. 2800 × 1840 çözünürlük ve 3:2 en boy oranı, belge okuma, not alma ve bölünmüş ekran senaryolarında geniş bir çalışma alanı oluşturuyor.

Yüzde 87 ekran gövde oranı sayesinde ekran alanı verimli biçimde kullanılırken panel 16,7 milyon renk ve P3 geniş renk gamı desteği sunuyor. Bu yapı hem metin ağırlıklı çalışmalarda hem de görsel içeriklerde tutarlı bir görüntü sağlıyor.

PaperMatte ekran teknolojisiMatePad 11.5 S’in en ayırt edici unsuru PaperMatte ekran teknolojisi oluyor. Nano ölçekli aşındırma yöntemiyle üretilen bu yüzey, ortam ışığından kaynaklanan yansımayı belirgin biçimde azaltıyor.

Güçlü aydınlatma altında dahi ekranın okunabilirliğini koruması, uzun süreli okuma, yazı yazma ve çizim senaryolarında doğrudan hissedilen bir fark yaratıyor. Bu yapı yalnızca not alma veya çizim değil, video izleme, belge düzenleme ve internet kullanımı gibi günlük senaryolarda da yansıma kontrolünü sürdürüyor.

144 Hz yenileme hızı, tabletin genel kullanım akıcılığını belirleyen temel unsurlardan. Menü geçişleri, çoklu pencere kullanımı, web tarama ve kalemle yazı yazma sırasında ekran tepkileri tutarlı ve kesintisiz şekilde ilerliyor. Uyarlanabilir yenileme yapısı, kullanım senaryosuna göre hız ayarlaması yaparak pil tüketimiyle akıcılık arasında dengeli bir yapı sunuyor.

HDR Vivid desteği multimedya içeriklerde renk doğruluğunu desteklerken, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz sertifikaları uzun süreli kullanımda göz konforuna odaklanan bir ekran deneyimi sağlıyor.

Günlük kullanım ve üretkenlik senaryolarında MatePad 11.5 S, stabil ve akıcı bir performans profili ortaya koyuyor. Aynı anda birden fazla uygulama açıkken sistem tepkileri tutarlı kalıyor, uygulamalar arasında geçişlerde belirgin bir gecikme hissedilmiyor.

PDF okuma, not alma, tarayıcı kullanımı ve ofis uygulamalarının eş zamanlı çalıştırıldığı senaryolarda tablet, dizüstü bilgisayara yakın bir çalışma düzeni sunabiliyor. Uzun süreli kullanımda performans düşüşü yaşanmaması, cihazın üretkenlik odaklı yapısını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

HarmonyOS 4.2 işletim sistemi bu üretkenlik yaklaşımının yazılım tarafındaki temelini oluşturuyor. Bölünmüş ekran, kayan pencere ve sürükle bırak desteği sayesinde çoklu görev kullanımı pratik hale geliyor.

Klavye ve kalem ile PC seviyesine yaklaşan kullanım

MatePad 11.5 S, manyetik klavye ve M-Pencil ile birlikte kullanıldığında tablet sınırlarını aşan bir çalışma düzeni sunuyor. Fiziksel klavye, çoklu pencere ve bölünmüş ekran özellikleriyle birlikte belge yazımı, e-posta yönetimi, tarayıcı üzerinde çok sekmeli çalışma ve ofis dosyalarıyla eş zamanlı işlem yapmayı mümkün hale getiriyor. Bu yapı masaüstü bilgisayarlarda alışık olunan üretkenlik senaryolarını tablet formuna taşıyor.

Lansman döneminde HUAWEI online mağaza üzerinden sunulan kampanya kapsamında klavye kılıfı ve M-Pencil’ın ücretsiz olarak verilmesi bu üretkenlik yaklaşımını doğrudan kutudan çıktığı haliyle erişilebilir kılıyor.

Ek bir donanım yatırımı gerektirmeden klavye ve kalemle birlikte gelen yapı, öğrencilerden ofis kullanıcılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için PC seviyesine yakın bir çalışma deneyimini taşınabilir bir gövdede mümkün kılıyor.

AppGallery üzerinden günlük kullanımda ihtiyaç duyulan uygulamalara erişim sağlanabiliyor ve ofis, eğitim ya da iletişim odaklı senaryolarda uygulama tarafında belirgin bir kısıtlama hissedilmiyor.

MatePad 11.5 S, NearLink bağlantı teknolojisini kullanan manyetik klavye ile birlikte kullanıldığında dizüstü bilgisayara yakın bir yazım deneyimi sunuyor. 1,5 mm tuş hareket mesafesi ve geniş tuş yüzeyleri, uzun metin yazımında tutarlı bir geri bildirim sağlıyor. Bağlantı tarafında gecikme hissi oluşmaması, tablet üzerinde uzun süreli yazı yazmayı mümkün kılıyor.

HUAWEI M-Pencil ile birlikte kullanıldığında PaperMatte ekran yüzeyi, kağıt benzeri bir yazma hissi sunuyor ve kalem kontrolünü artırıyor. Kalemin sıkıştırma ve döndürme hareketleriyle açılan radyal menü, uygulama içi araçlara hızlı erişim imkanı sağlıyor.

Yazılım tarafında GoPaint ve HUAWEI Notlar uygulamaları üretkenlik ve yaratıcılık odağını güçlendiriyor. GoPaint, katman yönetimi ve gerçekçi fırça seçenekleriyle çizim ve tasarım çalışmalarına yönelik kapsamlı bir araç seti sunuyor.

HUAWEI Notlar uygulaması ise el yazısı geliştirme, denklem tanıma ve ses kaydıyla eş zamanlı not alma gibi özelliklerle eğitim ve ofis kullanımını destekliyor. Word, Excel ve PowerPoint gibi ofis uygulamaları tablet üzerinde bilgisayara ihtiyaç duyulmadan kullanılabiliyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, BLE ve NearLink desteği yer alıyor. USB Type-C bağlantı noktası OTG desteği sunarken, dört hoparlörlü ses sistemi ve HUAWEI Histen 9.0 desteği multimedya kullanımında dengeli bir ses deneyimi sağlıyor.

8800 mAh kapasiteli pil, üretkenlik ve multimedya ağırlıklı günlük kullanımda uzun süreli ekran açık kalma süresi sunuyor ve hızlı şarj desteğiyle kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale geliyor.

Son olarak HUAWEI online mağaza üzerinden lansman döneminde MatePad 11.5 S satın alan kullanıcılara klavye kılıfı, M-Pencil ve Bluetooth mouse hediyesi sunuluyor. Bu aksesuarlarla birlikte kullanıldığında MatePad 11.5 S, taşınabilir bir tablet olmanın ötesine geçerek PC seviyesine yaklaşan bir üretkenlik çözümü haline geliyor.