Tabii ki yalnız değilsin Sedef! Gazeteciye o.ç. diyenler Kabaş'a sahip çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözlerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "İfade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve korunması gerektiğine inanıyoruz, bazılarını rahatsız edebilecek veya tartışmalı ifadeler olduğunda bile" dedi.

Biden'ın küfrü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna karşılık küfür etti, “Ne aptal bir o... çocuğu” dedi.

Gazetecilere küfreden ABD'nin, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kabaş'a sahip çıkması ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi.

Kabaş sevindi

Öte yandan Kabaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Kabaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Öğrendim ki, Yalnız değilim... Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir."