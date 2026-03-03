  • İSTANBUL
Dünya İnşaat faciası! Beton dökülen bina çöktü, 8 işçi hayatını kaybetti
Dünya

İnşaat faciası! Beton dökülen bina çöktü, 8 işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapımı süren 2 katlı bina çöktü. Islak betonun altında kalan 8 işçi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika’da inşaat halindeki bir binana yaşanan facia, ülkeyi yasa boğdu. Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin güneyindeki Ormonde bölgesinde bulunan Amethyst Business Park’ta inşaat halindeki iki katlı bina, beton dökümü sırasında çöktü.

 

1 işçi aranıyor

İkinci katın zeminine beton dökülmesinin ardından meydana gelen çökmede, ıslak beton ve çeliğin altında kalan 8 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgede enkaz altında kalan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçinin de yaralı olarak hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

 

Proje onaylanmamış

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olaya ilişkin yaptığı açıklamada acil soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Ramaphosa, yürütülecek soruşturmanın ailelerin sorularına yanıt vereceğini ve benzer olayların tekrarlanmasını önleyeceğini ifade etti. Yapılan ilk incelemelerde, çöken binanın onaylanmış bir inşaat planının olmadığı aktarıldı.

