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Tabiat harikası kanyonda trekking

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) 40 kişilik bir grup ile bugüne kadar gizli kalmış bir tabiat harikası olan Kaplancık Kanyonu’na faaliyet düzenledi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
Tabiat harikası kanyonda trekking

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) 40 kişilik bir grup ile bugüne kadar gizli kalmış bir tabiat harikası olan Kaplancık Kanyonu’na faaliyet düzenledi.


Samsun’a merkezden 127km, Vezirköprü ilçesine 15km mesafede bulunan Kaplancık Kanyonu; SAMDAK’ın düzenlediği etkinlikle, doğa tutkunlarının yeni ilgi odağı olmaya aday olduğunu gösterdi. Kanyon, ekstrem sporlara uygun doğası ve güzel kanyonuyla bölgenin yeni turizm alanı olmayı hak eder durumda. Aynı zamanda Kaplancık Mahallesi, güzel havası eski tarihi evleri ve camisi, çok temiz ve lezzetli kaynak sularıyla insanı içine çekiyor.


Kulüp Başkanı Faruk Karaduman başkanlığında 40 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde(hiking),yaklaşık 4,5 km’lik orta zorluktaki yürüyüş rotası ile 3 saatte çok keyifli bir faaliyeti tamamlandı. Yöre halkının misafirperverliğinden çok mutlu olan katılımcılarımız, köyün kendi üretimi olan yöresel doğal ürünlerini tatma fırsatı buldular.Kanyonu tekne ile gezip görme fırsatı da bulan katılımcılarımız güzel anılarla, mutlu bir şekilde ayrıldılar.


Karaduman, yeni rotalarla Samsun’un gizli kalmış tüm doğal güzelliklerini tanımaya ve tanıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
  1. doğa

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