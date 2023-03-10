Tabelasını alan katılıyor! Ümit Özdağ ittifakı alay konusu oldu
Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkın varlığından bile haberdar olmadığı tabela partileriyle ittifak kurdu. Ata İttifakı ismi verilen oluşum, sosyal medyada alay konusu oldu.
Politikasını ırkçılık üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan ‘Ata İttifakı’nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.
Özdağ, toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ‘Ata İttifakı’nı kamuoyu ile paylaşacak. Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
Öte yandan, söz konusu partilerin üye sayısının azlığı ve kamuoyu tarafından tanınmaması alay konusu oldu. Sosyal medyanın diline düşen ittifak için, "Tabela partileri toplanmış", "İyi reklam", "Tabelasını alan koşuyor" gibi yorumlar yapıldı.
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