Tabelalar magandaların hedef tahtası oldu Trabzon’da bazı yaylalardaki tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Trabzon’da bazı yaylalardaki tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası’na giden yol üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları özellikle geceleri kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar görüyor.

Magandalar yaptıkları eylemleriyle bir yandan devleti zarara uğratırken, bir yandan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

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