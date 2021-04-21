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Gündem Tabela partisinden 1 Mayıs provokasyonu
Gündem

Tabela partisinden 1 Mayıs provokasyonu

Ülkemizde koronavirüs nedeniyle vakaların artması, yeni koronavirüs yasaklarını da beraberinde getirdi. Tabela partisi olarak değerlendirilen SOL Parti, valiliğin tedbirlerine rağmen, “Yasakları tanımayız” açıklaması yaparak adeta provokasyon girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:42:00 -
Tabela partisinden 1 Mayıs provokasyonu

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, alınan koronavirüs tedbirlerine karşı çıkarak, “yasakları tanımayız” diyerek; “İşçiler, emekçiler her gün işe gitmeye devam ederken, sömürü katmerleşirken 1 Mayıs yasaklanamaz. Biz bu yasakları tanımayız.” ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen işçiler üzerinden prim yapmaya çalıştılar

SOL Parti Bakan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen,  “İşçi sınıfının kazanım elde edebilmesi, demokrasi ve özgürlük alanlarının genişleyebilmesi, laikliğin ve bağımsızlığın savunulabilmesi tarih boyunca sınıflar mücadelesinin bir sonucu olarak gerçekleşmiş, toplumsal mücadelelerin eseri olmuştur. Bugün de böyle olacak.” Dedi.

Provokatif bir çağrı

Önder İşleyen, Türkiye çapında çağrıda bulunarak, “1 Mayıs, Türkiye’nin yeniden kuruluşu için de bir çağrıdır. Bugün, ülkenin tek adamın yetkilerine dayanılarak sermayenin, emperyalizmin hizmetine sokulduğu ve gericiliğin her gün koyulaştığı karanlığa karşı emekçilerin laik ve bağımsız Cumhuriyet’ini kurmak için mücadele çağrısını ülkenin her sokağına taşıyacağız.” İfadelerini kullandı.

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