Tabela adaylar Ekrem’e çalışıyor

Geçmişte CHP ile aynı masaya oturan ve seçim stratejilerini kazanmaya değil AK Parti’ye kaybettirmek üzere kurgulayan zilletin irili ufaklı partileri yine aynı yolda ilerliyor. Başını SP ile DEVA gibi muhafazakâr söylemlerle siyaset yapan partiler ile İP’ten kaçan koltuk sevdalıları ve Kandil’in siyasi uzantıları DEM kendi adayları dururken, CHP’nin İBB adayının kazanması için çaba sarf ediyor.

SAADET’İNDEN DEM’İNE

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Erdoğan’ın Necmettin Erbakan’ı 2006 yılında hapsettirmek istediği” şeklinde skandal bir iddia ortaya atarak Milli Görüşçü seçmen ile AK Parti’nin arasını açmaya çalışırken, İmamoğlu’nun kazanacağını öne süren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da, CHP’nin ekmeğine yağ sürüyor. DEVA Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen de, “Toplu konut vaadiniz şahane, keşke yapabilseniz ama yapmaya imkân olmayan vaatlerle insanları kandırmayın” diyerek bugüne kadar verdiği her sözü tutan Murat Kurum’u hedef aldı. DEM Parti ise dün yeni bir hamle yaparak İzmit, Tuzla ve Eyüpsultan’da çıkardığı adayları çekti. 6’lı masa etrafından toplanan zillet bileşenlerinin taktik değiştirdiğini söyleyen uzmanlar da, “Kılık değişti ama niyet değişmedi” diyor.

DİYET ÖDÜYORLAR

akit’e konuşan araştırmacı yazar Mehmet Fırat, şu değerlendirmelerde bulundu: “Genel seçimlerde zillet ittifakı diye her türlü kepazeliği sergileyen bir oluşum vardı. Anadolu irfanı karşısında başarısız oldular ve çil yavrusu gibi dağıldılar. Bu sefer başka bir kılıkla karşımıza çıktılar. Kandil ‘kent uzlaşısı’ diye bir film ile sahneye çıktı. DEVA ve Saadet kendilerini var eden CHP’den kopamayacaklarını ilan edercesine Cumhur İttifakı’nın adayı Kurum’u hedef alıyorlar. Bu manzara da en trajikomik tutum Yeniden Refah Partisi’nden geldi. Her mevzuda Cumhur İttifakı ile bir ve beraber olan bu parti yapılan kıyasıya pazarlıkta kocaman şeyler istemiş, alamayınca bayrak açmış, açtığı bayrak da dostlar alışverişte görsün hesabı olmuştu. Kendi adayları için değil, Cumhur İttifakı adaylarının kaybetmesi üzerine kurulmuş bir seçim çalışmasına girişmiş. Neresinden bakarsanız tutarsızlık. Kirli ittifak kabuk değiştirerek arenaya çıktı, sonuç ne olur göreceğiz.” Gazeteci Yazar Yakup Köse, şunları dile getirdi: “Son seçimlerinde HDP/CHP’ye millet gereken cevabı verdi. Ne var ki kirli ittifak sürüyor. Daha da belirginleştirdi. Bundan böyle bizi hiçbir olay şaşırtmamalı. Çünkü CHP ile DEM birbirine yapışık. Bu ikisinin her şeyi yapacağı unutulmamalı. DEM’in İmamoğlu’nun önünü açmak için tavşan adayı da çekeceği bilinmeli. Bunların sapkın ideolojinin ürünü olduğu akıldan çıkarılmamalı. Öbür yandan DEVA, Saadet gibi yavruların Cumhur İttifakı’na kaybettirmeye odaklandığı da es geçilmemeli.”

BU İŞİN SONU HAYIR DEĞİL

Yazar Serdar Arseven ise, şöyle konuştu: “Şer cephesinin hedefleri net. Bunlardan ilki CHP’ye kazandırmak, AK Parti ve MHP’ye kaybettirmek. DEM, CHP’den faydalanarak alanını genişletti. CHP de bunun karşılığı olarak 2019 seçimlerinden galip çıktı. DEM’in yayılım alanı bulması ülkeyi sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Esenyurt dahil DEM’in güçlü olduğu yerlerde problemler belirebilir. Tahrik eylemleri başlayabilir. CHP, seçim kazanmak için yıkım ittifakını tercih ediyor. DEM ise daha başka gayeler güdüyor. Ki bu gayeler kaygı verici.”