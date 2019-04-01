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Taban tabana zıt olduğu partilerle ittifak yapmak İYİ Parti'yi eritti!

İYİ Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirinde sandıktan çıkamadı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:55
Taban tabana zıt olduğu partilerle ittifak yapmak İYİ Parti'yi eritti!

İYİ Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirini kazanamadı.

CHP ve İYİ Parti, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 23'ü büyükşehir toplam 51 ilde Millet İttifakı kurdu. Bu ittifak çerçevesinde İYİ Parti 10 büyükşehir ve 12 il belediyesinde, CHP ise 13 büyükşehir belediyesi ve 16 il belediyesinde seçime girdi.

İYİ Parti adayları, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Trabzon ve Samsun büyükşehirleri ile Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat il belediyelerinde yarıştı.

Saat 03.00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti, bu belediyeler arasından hiçbirinde başarı sağlayamadı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 08:55
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Kırıkkale
  6. Aksaray
  7. Yozgat
  8. Trabzon
  9. Tokat
  10. Samsun
  11. Sakarya
  12. Nevşehir
  13. Manisa
  14. Konya
  15. Kocaeli
  16. Kayseri
  17. Isparta
  18. Gaziantep
  19. Elazığ
  20. Denizli
  21. Balıkesir
  22. Afyon
  23. İYİ Parti

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