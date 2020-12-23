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Aktüel TABA-AmCham Başkanı Akat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

TABA-AmCham Başkanı Akat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Haber kategorisinde "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Akat, yaşam kategorisinde "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" ve spor kategorisinde "Hamilton’un zaferi" fotoğrafını oyladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:34:03 -
TABA-AmCham Başkanı Akat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı ve L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Akat, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" ve spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton’un zaferi" fotoğrafını oyladı.


- "Tüm fotoğraflar birbirinden güzel"


Oy verdiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulunan Akat, "Tarihte çağ değiştiren İstanbul fethinin tamamlanmasının fotoğrafıdır Ayasofya’nın ibadete açılması, bu yüzden tercihimi o fotoğraftan yana kullandım. Bombardıman uçakları yerine çocukların uçurtmalarının süslediği bir gökyüzüne inancın zaferini gösterdiği için diğer fotoğrafı seçtim. Spor kategorisinde ise dünyanın 1 numaralı organizasyonunun İstanbul şehrinin tadını tüm dünyaya ikram etiği için bu fotoğrafı sevdim." ifadelerini kullandı.

Akat ayrıca diğer fotoğrafların da birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.

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