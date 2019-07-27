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TAB Başkanı Ziya Şahin; “Bal üreticisi korunmalı”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yılın 8 ayını ailelerinden ve sıcak yuvasından uzakta geçiren bal üreticilerinin korunması ve kayıt altına alınmasını istedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
TAB Başkanı Ziya Şahin; “Bal üreticisi korunmalı”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yılın 8 ayını ailelerinden ve sıcak yuvasından uzakta geçiren bal üreticilerinin korunması ve kayıt altına alınmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapması gerektiğinin altını çizen Şahin, arı üreticilerinin de bu yönde haklı taleplerinin bulunduğunu söyledi.


Tüketicilere doğal bal arzının sağlanmasında yılın 8 ayını ailelerinden uzakta geçiren bal üreticisinin hak ettiği değeri kazanması için üretilen balın kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Şahin, “İçinde bulunduğumuz yılda ekonomideki dar boğazın etkilerini tüm sektörler gibi arıcılık sektörü de yaşamaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde arıcılık gezgincilik koşullarında arıcılarımızın yüzde 80’i ilden ile bölgeden bölgeye arıları naklederek yapmaktadır. Arıcılarımız bu faaliyeti gösterirken, yılın 8 ayını evlerinden ocaklarından uzakta, insanların yaşamsal şartlarının olmadığı dağlarda hayatlarını geçirmektedir. Tüm bunlar yaparlarken, arıcı arkadaşlarımız doğal bal arzını kesintiye uğratmadan doğal olarak tüketicilerimizin sofralarına intikal ettirmek için çalışıyorlar. Aynı zamanda bizim tüketicilerimize bal, polen ve arı sütü arzını en temel tarımsal görev olarak arıcılık sektörü biyolojik zenginlik nedeniyle polinasyon katkısı sunduğu gibi tüm evrene biyolojik zenginlik sunmanın yanında arı ürünleri ile insanlara şifa sunmaktadır. Dolayısı ile ülkemizin tarım sektörüne de büyük katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği olarak bizim bakanlığımızdan en önemli talebimiz, biz doğal bal arzını kesintiye uğratmadan pazarlanması konusunda çaba sarf ederken, Bakanlığımızdan da arıcılarımızın elinden tutmasını bekliyoruz. Her şeyden önce ‘Merdiven altı’ olarak adlandırılan bal ile bizim insanın yaşamsal koşullarının olmadığı koşullarda ürettiğimiz balın ayırt edilmesi için mutlak suretle arıcıların ürettiği balın kayıt altına alınması şarttır. Yönetmeliklerimizde bunlar hazırdır ve alınabilir. Bakanlığımızın bir proje ile çok kısa sürede yapabileceğine inandığımız gibi, aracılarımız da bu yönde beklenti içindedir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
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