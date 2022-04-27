T24'e şok! Hacklendiler
T24 haber sitesi, Twitter hesaplarının siber saldırıya uğradığını ve hesabın yaklaşık 20 dakika sonra kurtarıldığını duyurdu.
T24 haber sitesi yönetimi resmi Twitter hesaplarının hacklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada saldırının 20 dakikada önlendiği belirtildi.
T24'ün Twitter hesabı hackerlar tarafından çalındı. T24 tarafından yapılan açıklamada siber saldırının 21.30 sıralarında gerçekleştiği ve yaklaşık 20 dakika sonra hesabın kurtarıldığı ifade edildi.
Öte yandan T24, paylaşımlarını yedek hesabından yaptığını da açıkladı.
T24'ten açıklama
T24 tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
T24'ün Twitter hesabı saat 21.30 sıralarında hacklenmiş, yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılmıştır. İlgilenen, destek veren takipçilerimize teşekkürler.