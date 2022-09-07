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Teknoloji T-129 ATAK Helikopteri "War Thunder" oyununda
Teknoloji

T-129 ATAK Helikopteri "War Thunder" oyununda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen "T129 ATAK Helikopteri" Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen ve sanal oyun pazarında iyi bir yer edinen "War Thunder" oyununa eklendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 21:55:00 -
T-129 ATAK Helikopteri "War Thunder" oyununda

Oyun bugüne kadar internet ortamında, 50 milyondan fazla kayıtlı oyuncu tarafından indirilip oynandı. Çok oyunculu araç muharebe oyununa eklenen T129 ATAK helikopteri sanal oyunda, oyuncuların tercihi olan ve önemli görevler alan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Bir süre önce de Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), yabancı bir oyun şirketi tarafından “Modern Warships: Sea Battle Online” mobil oyuna eklenmişti.

 

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