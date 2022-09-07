T-129 ATAK Helikopteri "War Thunder" oyununda

Oyun bugüne kadar internet ortamında, 50 milyondan fazla kayıtlı oyuncu tarafından indirilip oynandı. Çok oyunculu araç muharebe oyununa eklenen T129 ATAK helikopteri sanal oyunda, oyuncuların tercihi olan ve önemli görevler alan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Bir süre önce de Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), yabancı bir oyun şirketi tarafından “Modern Warships: Sea Battle Online” mobil oyuna eklenmişti.