Szalai gidecek, Arjantinli gelecek!

Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden önlemini almak istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, Lens'in Arjantinli sol stoperi Facundo Medina ile ilgileniyor.

Gelecek sezon mutlak hedefini Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre gündemine flaş bir ismi aldı.

Sarı-lacivertlilerin Lens forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Facundo Medina ile ilgilendiği öğrenildi. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli stoperin sezon sonuna kadar izleneceği ifade edildi.

Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimali olursa sarı-lacivertliler Facundo Medina'yı renklerine bağlamak için harekete geçecek.

2024'e kadar Lens'le sözleşmesi olan Medina'nın piyasa değeri 10 milyon Euro. Medina, geçtiğimiz sezon İngiliz kulübü Manchester United'ın da radarına girmişti. Bu sezon Lens formasıyla 26 maça çıkan Arjantinli stoper 1 gol atma başarısı gösterdi. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki sol stoper, 3 kez milli takımının formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

FACUNDO MEDINA KİMDİR?

22 yaşındaki futbolcu, Arjantin doğumludur. Savunma mevkinde forma giyen 1,84 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanmaktadır. Futbola 2016 yılında River Plate U20 takımında başlayan Medina, sonrasında River Plate II buradan da CA Talleres takımına transfer oldu. Arjantinli sol stoper, 2020 yazında 3.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lens'e transfer oldu.