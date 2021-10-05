Syukuro Manabe kimdir? Syukuro Manabe nereli? Syukuro Manabe kaç yaşında?

Syukuro Manabe kimdir? "Suki" Manabe 21 Eylül 1931'de Ehime'de doğdu. Syukuro Manabe küresel iklim değişikliğini ve doğal iklim değişikliklerini simüle etmek için bilgisayar kullanımına öncülük eden bir meteorolog ve klimatologdur. 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Syukuro Manabe araştırmaları

Çalışmak NOAA 'ın Jeofizik akışkanlar dinamiği Laboratuvarında ilk, Washington, DC ve daha sonra Princeton, New Jersey , Manabe yönetmeni ile çalıştı Joseph Smagorinsky geliştirmek için üç boyutlu modeller arasında atmosferinde. İlk adım olarak, Manabe ve Wetherald (1967), su buharının pozitif geri besleme etkisi ile ışınım-konvektif dengedeki atmosferin tek boyutlu, tek sütunlu modelini geliştirdiler. Modeli kullanarak, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonundaki değişime tepki olarak, Dünya yüzeyinde ve troposferde sıcaklığın arttığını, stratosferde ise azaldığını buldular.