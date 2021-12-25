Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini söyledi. Bu açıklamayla ,birlikte pek çok kişi ‘Swap nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Swap e oluyor?

Swap nedir?

Swap kelime anlamıyla takas, değiş-tokuş anlamına geliyor. Finansal bir terim olan swap, döviz takası işlemi anlamına geliyor. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini yahut farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere swap denir.