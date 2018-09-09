Swap düzenlemesine revizyon

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleriyle ilgili düzenlemeyi revize etti. Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Swap ile bu mahiyetteki işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon gibi türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği daha önce kararlaştırılmıştı. Konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 25 sınırlamasına dâhil edilen işlemlerden bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulması uygun bulunmuştur.”