Süzen: "Yerli üretimi güçlendirmeliyiz"

Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, “Yerli üretimi güçlendirmeliyiz” dedi.

Vali Yardımcısı Süzen, beraberindekiler ile Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde(AOSB) üretim yapan tesisleri ziyaret etti. Süzen, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan ve Çukurova Kalkınma Ajansı, KOSGEB yetkilileriyle Adana OSB’yi ziyaretlerinde Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından karşılandılar.

İlk olarak bir makina tesisini ziyaret eden Vali Yardımcısı Süzen, burada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kulakoğlu’ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Firmanın iş makinesi üretimi alanlarında üretim yaptığını kaydeden Kulakoğlu, Türkiye genelinde yüzde 6’lık pazar payı ve geniş ürün portföyü ile yerli üretimin gücünü pekiştirme çabasında olduklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Süzen ve beraberindekiler, konferans salonundaki sunumun ardından tesisleri gezdiler.

Ziyaretini bir kimya tesisi ile sürdüren Vali Yardımcısı Süzen ve beraberindekiler, burada da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Şahin tarafından konuk edildiler.

Öncelikle firmanın kuruluşu, gelişimi, çalışmaları ve alanlarında yaptıkları yeniliklerden bahseden Şahin, sektörleri ile ilgili beklentilerini de dile getirdi. Vali Yardımcısı Süzen de kendilerine iletilen tüm konuların takipçisi olacaklarını belirterek, “Yerli üretimi güçlendirmeliyiz” dedi.

Süzen, yerli üretimin teşviki ve en iyi noktaya gelmesi için çaba harcadıklarını belirterek, bu konuda özveri ile çalışan tüm sanayicilerin yanında olduklarını kaydetti.