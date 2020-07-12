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Yerel

Suyun kokusu ve tadı değişti, musluktan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Hatay'da bir yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliği üzerine tesisatçı çağrıldı. Tesisatçının musluğu yerinden çıkarmasıyla içme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 10:10:00 -
Suyun kokusu ve tadı değişti, musluktan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yayla evinde içme suyu şebekesine girerek telef olan yılan musluktan çıkarıldı.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.

Tesisattan yılan çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı. İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

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