  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Suyun altından köy çıktı
Yerel

Suyun altından köy çıktı

Sivas'ta Pusat-Özen barajı adeta alarm veriyor. Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 15:26:00 -
Suyun altından köy çıktı

Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi. Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70'i gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüler ile yeni çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Sivas'ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek, “Barajın su tuttuğu dönemlerde ben dernek başkanıydım. Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmini ediyorum kalan su yüzde 25-30 arasında. Ben kışın buradaydım. Tozlu kar yağdığı için pek su olmadı. Kar olsa dolardı. Yağmadı, bize de zararı oldu. Barajın hesabı gibi yaparsak, köyün yüzde 30'u içerde yüzde 70'i çıkmış durumda. Daha önce sular altında kalan yerleşim yerleri hiç bu kadar çıkmamıştı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti
Dünya

Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a dikkat ..
Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana b..
İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük
Gündem

İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'a nasıl hizmet edilemezin kitabını yazan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin şehri ne hale getirdiği her gün sosyal medyaya düşen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay