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Suyumuzdan altın akıyor! 1,5 ton altın toplanacak

JESDER Başkanı Şentürk yaptığı açıklamada, “Jeotermal kaynaklarımızda, litrede % 0,008 oranında lityum, 0.5 miligram altın var. Bunlar toplanabilirse 1.5 ton altın elde edilebilir” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:25
Suyumuzdan altın akıyor! 1,5 ton altın toplanacak

Jeotermalden elektrik üretimi konusunda ikincil üretimin araştırmaları başlandı. Bu kapsamda jeotermalciler elektrik üretmenin yanı sıra altın, gümüş, lityum ve magnezyum ayrıştırmak için harekete geçti. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, “Türkiye’deki jeotermal kaynaklardaki mineraller toplanabilirse sadece jeotermal elektrik santrallarındaki jeotermal akışkanlardan 20 bin- 25 bin kilogram lityum, bin 500 kilogram altın ve 3 bin kilogram magnezyum elde edilerek ülke ekonomimize katkı sağlanabilir” dedi.

ORTAK AR-GE ÇALIŞMASI

Şentürk, şöyle konuştu: “Bu değerlerin farkına varan jeotermal santral yatırımcıları da birçok üniversiteyle ortak Ar-Ge çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar sonlandırıldığında elektriğin yanı sıra maden ve mineral de elde edilebilecek.”

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE HALİNE GELECEK

Şentürk, şöyle devam etti: “Artık jeotermal santral yatırımcıları, yükleri azaldıktan sonra seralar, kurutma tesisleri yapmaya başlayacak. Belki şehir ısıtmalarına girecekler. Ve lityumdan maden ve mineral eldesi işine girecekler. Türkiye’yi bu konuda da öncü ülke haline getirmeyi hedefliyoruz.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:25
  1. 1.5 ton altın
  2. İçme suyu
  3. JESDER Başkanı Şentürk

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