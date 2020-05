Suyu taştan çıkararak yaşıyorlar

Yeni bir araştırmaya göre Kuzey Şili'deki Atacama Çölü'ndeki mikroorganizmalar, yaşamları için gerekli suyu elde etmeye yönelik çarpıcı bir yola başvurdukları ortaya çıktı.

Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bulgular, organizmaların suyun bulunmadığı zor şartlarda nasıl hayatta kaldıklarına ışık tuttu. Chroococcidiopsis gibi çölde yaşayan birkaç mikrobun kayaların içinde yaşadığı biliniyor. Bu mikroorganizma, ince bir alçı kaya tabakasının altında yaşıyor ve böylece güneşten, sert rüzgarlardan korunuyor, aynı zamanda kendine bir su kaynağı sağlıyor.

Bilim adamlarının bulguları, endolitik mikropların çok kuru ortamlarda yaşamanın yollarını ortaya koydu. Araştırmanın öncülerinden Jocelyne DiRuggiero, mikroorganizmaların minerallerden su çıkardığına yönelik şüphelerin uzun zamandır bulunduğunu, ancak bunun ilk kez kanıtlandığını iddia ediyor.