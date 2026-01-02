Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

İSTANBUL / BERLİN – Batı'nın "gelişmişlik" efsanesi, Türkiye'nin deprem bölgesindeki devasa şantiyesi ve hizmet seferberliği karşısında bir kez daha çöktü. Almanya'da bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde, 2021 yılında Almanya’nın Ahrtal bölgesinde yaşanan sel felaketi ile 2023 yılında Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketi sonrası gelinen noktalar çarpıcı bir şekilde karşılaştırıldı.

"Türkiye yeni bir şehir kurdu, biz hala yerimizde sayıyoruz"

Videoda paylaşılan verilere göre, Almanya’da 134 can kaybına ve 475 yapının hasar almasına yol açan Ahrtal selinin üzerinden tam 4 yıl geçmesine rağmen hala işlerin tamamlanmadığı ve halkın hala mağdur olduğu vurgulandı. Buna karşın, Türkiye’nin 56 binden fazla can kaybına ve on binlerce yapının yıkılmasına neden olan çok daha büyük bir felaketin ardından sadece 2 yıl içinde başardıkları "mucize" olarak nitelendirildi.

455 bin konut ve yepyeni şehirler!

Paylaşımda, Türkiye'nin depremden hemen sonra başlattığı konut seferberliği şu ifadelerle övüldü:

Hız ve Kararlılık: Depremin üzerinden sadece 2 yıl geçmesine rağmen Hatay başta olmak üzere tüm bölgelerde modern yapılar yükseldi.

Dev Projeler: Kısa sürede tam 455 bin yeni konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Sıfırdan Şehirleşme: Sadece ev değil; altyapısı, aydınlatması ve sosyal donatılarıyla adeta tamamen yeni bir şehir sıfırdan inşa edildi.

Almanlar şaşkın: Problem bürokrasi mi?

Videonun sonunda, "Peki Almanya'daki problem nedir?" sorusu sorulurken; Türkiye'nin bu hızı karşısında Almanya'nın hala hantal bürokrasi canavarıyla boğuştuğu ve halkın devletten beklediği yardımlara ulaşamadığı itiraf edildi. Türkiye'nin yerli ve milli gücüyle, dünyanın en büyük konut seferberliklerinden birine imza atması, Batı dünyasında "örnek model" olarak gösterilmeye devam ediyor.