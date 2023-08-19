  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti

İsveç bu gidişle NATO'yu rüyasında görecek! Polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha

Bu haber Moskova'dan geliyor: İHA paniği ülkenin gündemdeydi! Bölge sakinleri, binlerce insan plazayı boşalttı

ABD Hazine Bakanlığı: SMO'nun 2 Tugayı ve Komutanlarına yaptırım yapma kararı aldılar! Çevreleri şoka uğrattı

Türkiye roketi fırlattı! Bölge halkı şoka uğradı... Öyle bir enerji üretmiş ki...

Türkiye'ye yeni bir anayasa yapmak yakışır! Bakan Tunç'tan: Türkiye'den anayasal güvence, 'Türkiye' vurgusu

Türkiye'den İHA almaları gündemdeydi! Kendi İHA'larını yapma kararı aldılar

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!

Yetkili isim Türkiye'ye tarihi müjdeyi verdi: Orada ilk petrol sondajı vurulacak
Gündem Suyu paylaşamayan köylüler birbirine girdi! Kan aktı...
Gündem

Suyu paylaşamayan köylüler birbirine girdi! Kan aktı...

Yeniakit Publisher
2023-08-19 01:21:00 - 2023-08-19 01:42:46
Suyu paylaşamayan köylüler birbirine girdi! Kan aktı...

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Kazanhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı köyde yaşayan iki grup arasında tarla sulaması anlaşmazlığı çıktı.

Tartışmaya silahlı kavgaya dönüştü!

İki grup arasındaki sözlü tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada, D.T., H.T., S.T. ve M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 aile arasında kavga: 41 yaralı
2 aile arasında kavga: 41 yaralı

Yaşam

2 aile arasında kavga: 41 yaralı

Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi
Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Dünya

Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı
Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı

Gündem

Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı

Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı
Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Yerel

Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larında Osprey 30 AESA radar kullanıyor! Bomba adım ile sahada yarış kızıştı
Teknoloji

Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larında Osprey 30 AESA radar kullanıyor! Bomba adım ile sahada yarış kızıştı

Türkiye'nin yerli ve milli TB2 SİHA'larını dünya konuşuyor BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'lara ilişkin adımları me..
Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!
Dünya

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerjiyle ilgili yetkili isimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kazakistan'a enerji alanında tari..
Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı

Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Fiyatlarla ilgili haftanın son gününde araç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23