Suyu korumak için eylemler hayata geçireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin suyun önemini artıracağını belirtti. Pakdemirli, su konusunda sıkıntıyla karşılaşılmaması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Etkileri hissedilecek

Pakdemirli, iklim değişikliğinin tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’ye de olumsuz etki edeceğine işaret etti. “Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye’nin geleceği 1. Su Şurası’nda masaya yatırılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Herkese sorumluluk düşüyor

Türkiye’nin iklim değişikliği, yağış azlığı gibi sebeplerle kuraklığa maruz kaldığının altını çizen Palandöken, gerek tarım alanlarında gerek fabrikalarda gerekse konutlarda kullanılan suyun kıymetinin bilinerek hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Bu konuda her kesime sorumluluk düştüğünün altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti: “Sorumlulukların bir kısmını çeşitli düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece suyun daha doğru ve verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir kısım ise farkındalık düzeyini artırarak bilinçli tüketimi teşvik etmektir. Boşa akan suyun hepimizin geleceği olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bunun için ‘Su Vatandır’ mottosuyla konunun önemini vurgulamak istiyoruz. Su Şurası’yla mevcut kaynakların miktar ve kalite açısından ve çevresel gereksinimler dikkate alınarak hem akılcı hem paylaşımcı hem etkin hem verimli şekilde kullanılması için gerekli politikaların, stratejilerin, tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyoruz.”

Ekimde sonuçlar açıklanacak

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Su Şurası için hazırlıklar tamamlandı. Şura için 11 çalışma grubu oluşturuldu. İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyerek önlemler almak üzere oluşturulan çalışma gruplarında 347’si Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, 86’sı diğer bakanlıklardan, 123’ü akademisyen, 108’i belediye, 69’u özel sektör ve 101’i sivil toplum temsilcisi olmak üzere toplam 834 kişi görev alacak. Faaliyetlerine geçen ay başlayan Su Şurası çerçevesinde çalışma grupları mayıs-ağustos döneminde görev yapacak. Daha sonra uzmanlarca değerlendirmelerde bulunulacak ve sonuçlar ekimde kamuoyuna duyurulacak.

İşte çalışma grupları

Çalışma grupları şöyle: Su Verimliliği, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum, Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler) ve Su, Orman ve Meteoroloji. 1. Su Şurası’nın Başkanlığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Genel Sekreterliği Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun tarafından yapılacak. Şura yönetimine 15’e yakın kamu kurum ve kuruluşundan da temsilci katılacak.