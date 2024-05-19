Suyu Japon usulü içerek de kilo verebilirsiniz! İşte en kolay kilo verme yöntemi: Şimdi herkes mutlu olsun

Bu diyetin kökenleri çok eskilere dayanıyor ancak Japonya Tabipler Birliği sayesinde popüler hale geldi. Tabii ki kilo vermek için günün belirli saatlerinde su içmeyi içerir.

Öncelikle uyanır uyanmaz dört bardak suyu aç karnına ve çok yavaş bir şekilde içmelisiniz, her bardak arasında birkaç dakika ara vermeyi unutmayın. Ayrıca suyun kireçsiz ve taze olması gerekir. Daha sonra kahvaltı yapmadan önce 45 dakika beklemeniz gerekir.

Alışkın olmayanlar ve zor bulanlar iki taneyle başlayıp daha sonra miktarları kademeli olarak artırabilirler. Daha sonra yemeklerden sonra en az birkaç saat su içmemelisiniz. Eğer bu mümkün değilse sindirimi engellememek adına bir miktar ılık su tüketebilirsiniz.

Özellikle kilo vermek istiyorsak suyun vücudumuz için gerçek bir müttefik olduğunu gösteren birçok çalışma var. Her durumda, suyun tek başına yeterli olmadığı, kilo vermek için yine de sağlıklı bir yaşam tarzı ve diyet izlemeniz gerektiği belirtilmelidir. Bol su içmenin vücudumuza birçok faydası vardır. Aslında metabolizmayı hızlandırır, nemlendirir ve toksinleri yok eder. Ayrıca sindirime yardımcı olur ve karaciğeri ve böbrekleri detoksifiye eder.

Ancak bazı küçük ayarlamaların yapılması gerekiyor. Örneğin bir anda çok fazla su içmemelisiniz çünkü bu şekilde hiçbir fayda sağlayamazsınız. Aşırı miktarda almamalı, küçük yudumlarla içmelisiniz. Bu nedenle Japon suyu içmenin aslında sağlığınız için çok iyi olduğunu ve doğru şekilde yapıldığında kilo vermenize de faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

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