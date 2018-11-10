Suyu ılık içen kabız olmuyor



Çinliler, 40 yaşından sonra oda sıcaklığından daha soğuk olan hiçbir şeyin bedene alınmaması gerektiğine inanırlar. Çünkü vücut yaşlandıkça daha çok yorulur. Ve ona yük getirecek her şeyden kaçınmak gerekir.

Düşünün, yağlı bir tavayı soğuk su ile yıkasanız, yağları akar mı? Temizlenir mi? Temizlenmez elbet. Yağlar donar ve tavaya daha iyi yapışır.

Bedenimizin de yediğimiz besinlerden doğan yağların gereğinden fazlasını atması gerekir. Eğer soğuk su içerseniz bu yağlar bedeninizde özellikle de bağırsaklarınız da donar. Başta kabızlık olmak üzere bir sürü rahatsızlık yaşarsınız.

ODA SICAKLIĞINDAKİ SU NEDEN YARARLI?

Oda sıcaklığındaki su iç organları ve kaburga kafesinin etrafındaki kasları gevşetir. Çok daha derin ve rahat nefes almamızı sağlar.

Kan dolaşımında artışa neden olur. Vücudumuza oksijen, besin daha iyi yayılır. Organlarımız daha iyi çalışır. Daha zinde, sağlıklı ve rahat oluruz.

Oda sıcaklığında suyun en büyük faydası mideyedir. Mide asidi etkilerini azaltır ve reflü sıkıntılarını rahatlatır. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil oda sıcaklığında su içmenin faydaları.. Daha neler mi var? İşte diğer faydaları…

Tabii ki, sindirim sistemine inanılmaz faydaları vardır. Besinlerin emilimini artırarak sindirimi rahatlatır.Çağımızın en büyük problemi “kabızlık”. Yine oda sıcaklığındaki ılık su kabızlık problemini giderir.

Zayıflatır! Evet, yemeklerden yarım saat önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo vermeyi hızlandırır.