THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Suyu ılık içen kabız olmuyor

Su içmekten daha faydalı bir şey var mıdır? Var Evet! Hemen söyleyelim, ılık su içmek. Yaz sıcaklarında yaptıklarımızı(!) hatırlarsanız, bu uyarıya kulak vermekte fayda var.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:30
Suyu ılık içen kabız olmuyor


Çinliler, 40 yaşından sonra oda sıcaklığından daha soğuk olan hiçbir şeyin bedene alınmaması gerektiğine inanırlar. Çünkü vücut yaşlandıkça daha çok yorulur. Ve ona yük getirecek her şeyden kaçınmak gerekir.

Düşünün, yağlı bir tavayı soğuk su ile yıkasanız, yağları akar mı? Temizlenir mi? Temizlenmez elbet. Yağlar donar ve tavaya daha iyi yapışır.

Bedenimizin de yediğimiz besinlerden doğan yağların gereğinden fazlasını atması gerekir. Eğer soğuk su içerseniz bu yağlar bedeninizde özellikle de bağırsaklarınız da donar. Başta kabızlık olmak üzere bir sürü rahatsızlık yaşarsınız.

ODA SICAKLIĞINDAKİ SU NEDEN YARARLI?

Oda sıcaklığındaki su iç organları ve kaburga kafesinin etrafındaki kasları gevşetir. Çok daha derin ve rahat nefes almamızı sağlar.

Kan dolaşımında artışa neden olur. Vücudumuza oksijen, besin daha iyi yayılır. Organlarımız daha iyi çalışır. Daha zinde, sağlıklı ve rahat oluruz.

Oda sıcaklığında suyun en büyük faydası mideyedir. Mide asidi etkilerini azaltır ve reflü sıkıntılarını rahatlatır. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil oda sıcaklığında su içmenin faydaları.. Daha neler mi var? İşte diğer faydaları…

Tabii ki, sindirim sistemine inanılmaz faydaları vardır. Besinlerin emilimini artırarak sindirimi rahatlatır.Çağımızın en büyük problemi “kabızlık”. Yine oda sıcaklığındaki ılık su kabızlık problemini giderir.

Zayıflatır! Evet, yemeklerden yarım saat önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo vermeyi hızlandırır.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:30
  1. oda sıcaklığında su
  2. ılık su
  3. ılık su içmenin faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün hayaliniz içinize düğüm olup oturmasın!
    1. Düğün hayaliniz içinize düğüm olup..
    2. Abdest sağlığımızı da koruyor
    3. Bakan Albayrak, Hakkari şehitleri için..
    4. Suriyeli araştırmacı Hafız: İsrail..
    5. Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak
    6. İstanbul Kartal'da yangın çıktı:..
    7. Yaz aylarının 8 tehdidi
    8. Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi..
    9. Yerli Düşünce 10 Kasım programında..
    10. Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki:..
    11. Kırkın değeri..
    12. Kırkından sonra çocuk gibi ye!
    13. Tarihte bugün: Müslüman Türklerin..
    14. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    15. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    16. Doğal salisilik asit
    17. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    18. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    19. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    20. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti