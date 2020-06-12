Suyolcu’yu anma etkinlikleri ve onur ödülü 16 Haziran’da verilecek

Silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Kuşadası’nın efsane belediye başkanı M. Lütfi Suyolcu’nun korona virüs salgını nedeniyle ertelenen anma etkinliği 16 Haziran Salı günü Kervansaray’da yapılacak. Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülü, bu yıl Kuşadası Ticaret Odası’nın eski başkanı işadamı ve aynı zamanda yerel tarih uzmanı Ali Ergül’e verilmişti.

16 Mayıs 1996 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Lütfi Suyolcu, ölüm yıldönümünde bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bir ay gecikmeli şekilde Kervansaray’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Suyolcu’nun kızı olan sinema sanatçısı Çiğdem Suyolcu, yaptığı açıklamada, babası adına verilen ödülün bu yıl Kuşadası Ticaret Odası eski Başkanı ve Kuşadası Yerel Tarih Araştırma Grubunun (KUYETA) kurucusu Ali Ergül’e verildiğini belirtmişt.

Korona virüs salgının ardından anma etkinliği bir ay ertelenmişti. Bir ay gecikmeli gerçekleşecek anma etkinliğinde onur ödülü sahibi Ali Ergül, ödülünü bu yıl seçici kurul başkanı olan Ali Sirmen’in elinden alacak.

Geçen yıl işadamı Hüseyin Arabul’a verilen Suyolcu Onur Ödülü’nün bu yıl ki seçiçi kurulunda Hukukçu-Yazar Ali Sirmen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Suyolcu’nun kızı Çiğdem Suyolcu ve Kuşadası eski Kaymakamı Mustafa Ayhan yer alıyor.