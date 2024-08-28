Suya yüzde 800 zam yaptı, DSİ’ye tek kuruş ödemedi! İftirayı kes borcunu öde!

Buğra Kardan İstanbul

Mega kente çakılı çivisi, dikili ağacı olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vukuatlarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Tatil beldelerinden, içkili mekânlardan çıkmayan, Avrupa turlarına doymayan, ya Roma’da ya Düsseldorf ya da Paris caddelerinde görüntülenen, milyarları har vurup harman savuran İmamoğlu’nun sıra DSİ’nin Büyük Melen Projesi’ne gelince geri ödeme yapmaktan kaçındığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun 5 yıldır 1 lira ödemediği projeyi “Melen’de sıkıntımız, rezervin de olmaması. Yani orada suyu rezerve edemiyoruz, biriktiremiyoruz. Bunun da nedeni DSİ” cümleleriyle itibarsızlaştırmaya kalkması öfkeyle karşılandı.

Pişkinliğin böylesi görülmedi

İmamoğlu’nun Büyük Melen Projesi’ni yermesi, İstanbul’a 185 kilometre öteden su taşımak için hummalı çalışma yürüten DSİ’ye yüklenmesi toplumun kahir ekseriyetini sinirlendirdi. 16 milyona suyu yüzde 800 zamla satmakla kalmadığı gibi büyük gelir elde ettiği Melen’i taşlayan İmamoğlu için “Hem kel hem fodul” dendi. Mühendisler ve akademisyenler, İmamoğlu’nun su yönetiminde de başarısız olduğunu vurguladılar. İmamoğlu’nun Büyük Melen Projesi hakkında ileri geri laflar etmek yerine ihmal ettiği ödemeyi yapması gerektiğini aktardılar.

‘Barajlar Fatihi’ olarak anılan eski Orman ve Su İşleri Bakanı, İSKİ ile DSİ Genel Müdürü, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, konuya ilişkin gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul’u susuzluktan kurtarıp İSKİ’nin imajını düzelten Eroğlu, şunları dile getirdi:

Eroğlu: 1 Litre su getirmedi

“Melen olmasaydı İstanbul, 2007’den itibaren susuzdu. Melen, İstanbul’un sigortası. İmamoğlu, neyden bahsediyor? Acaba şehre 1 litre su getirdi mi? İstanbul’da bütün barajları biz yaptık. İSKİ Genel Müdürü iken hedefim 2040’tı. Gayem 2040’a kadar İstanbul’da su sıkıntısının olmamasıydı. Elhamdülillah ekibimle o dönemde gerekli adımları attım, Allah da utandırmadı. DSİ Genel Müdürü iken de Melen’den, 185 kilometreden İstanbul’a su taşıdım. İstanbul’un su gereksinimi yüzde 60-70 oranında Melen ve Yeşilçay’dan karşılanıyor. Durum böyleyken İmamoğlu, neyden bahsediyor? Konuşmasın, iş yapsın. Temel atmama töreni, laf kalabalığı yapmasın. Melen’le ilgili yükümlülüğünü de yerine getirsin. Şimdi ‘Melen olmasa İstanbul’da 1 gram su kalmazdı’ diyorlar. CHP’liler, Melen’e karşı çıktılar. Vaktiyle İstanbul’u susuz bırakanlar, af dilemek yerine projemize muhalefet ettiler. Ezcümle festivallere, heykellere, gezilere milyarlar harcandı ama yatırımlardan kaçınıldı.”

Teşekkür edeceğine...

2019-2024 dönemi İBB AK Parti Meclis Üyesi olan Sadullah Hasanoğlu ise şunları söyledi: “Büyük Melen Projesi, İstanbul için çok önemli ve faydalı. Melen, İstanbul’un bir asır su arz güvenliğini, gereksinimini karşılamak için hayata geçirildi. İstanbul, her yıl kullandığı suyun yüzde 75’ini yani Melen’den alıyor. Şu anda İSKİ’nin en önemli gelir kaynağı Melen ancak yükümlülüğünü yerine getirmiyor.Melen’de tamamen devletin, DSİ’nin imkânları kullanıldı. Anlaşmalar ortada. DSİ tarafından yapılacak proje için İBB de taksit taksit bedel ödeyecek. Ne yazık ki İBB, İmamoğlu döneminde herhangi bir ödeme yapmadı. Daha da ilginci kullandığı su için devlete teşekkür etmiyor hatta Melen’i hedef alıyor. Yine algı oyununa yöneliyor. Melen’den büyük gelir elde etmektedir ama taahhüdünü tutmamaktadır. Verilere göre İSKİ, 5 yılda Melen’den 25 milyar lirayı kasasına koymuştur ancak 1 lira bile ödemede bulunmamıştır. DSİ’nin yatırım miktarı eskalasyonu yapıldığında 22 milyar liradır. Buna mukabil İSKİ tarafından proje için DSİ’ye ödenen para kamulaştırma bedelleri dahil 5.9 milyon liradır. Bu ödeme de AK Parti döneminde yapılmıştır. İmamoğlu döneminde ödeme yapılmamıştır. Diğer yandan, İSKİ uhdesinde kalan ve Büyük Melen Projesi’nin bir bölümü olarak planlanıp inşaatına dahi başlanmış Kağıthane Sefaköy İçmesuyu Tüneli ise 5 yılda tamamlanamadı. 872 milyon lira bedelle ihale edilen projenin 2024 yatırım programında bedeli 6 milyar 580 milyon liradır. Bitirilemeyen projeler İstanbul’a milyarlarca ek maliyet yüklüyor. Bu tünelin yapımında görülen gecikmenin maliyeti 5.5 milyar lirayı geçti. Zararın adı ‘En çok yatırım’ oldu. 2019’dan bu yana bu projeler sadece algı yönetimi için işe yarıyor.”