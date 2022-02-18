Suya yüzde 175 zam yapamayan İmamoğlu tehditler savurdu

İBB Meclisi'nde CHP tarafından planlanan suya yüzde 175'lere varan zam teklifi AK Parti ve MHP duvarına çarptı. CHP'nin zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbulluların yaşam hakkı olan suya rekor zammın kabul edilmemesi sonrası küplere bindi. Sahneye çıkan İmamoğlu, zammı reddeden AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine tehditler savurdu.

"Şimdi siz düşünün"

Zammın iptal edilmesine tepki gösteren İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ'nin zararı, emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" ifadelerini kullandı.

Zammın faturasını iktidara yıkmaya çalıştı

İBB yönetimi elinde olmasına ve göreve geldiğinden beri defalarca suya zam yapmasına rağmen, zammın faturasını iktidara yıkmaya çalışan ve her türlü sorumluluktan kaçınan İmamoğlu, "Belirtmek isterim ki bu arada her şeye rağmen oluşan yeni bütçe yani 10 milyardan 14 milyara çıkan yeni bütçe ve mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife, kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır." dedi.