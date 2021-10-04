Suya kabartma tozu döküp ayaklarınızı sokarsanız bakın ne oluyor

Kuru ve çatlamış ayaklar, vücudunuza yönelik dikkat eksikliğinin bir işareti ve çoğu kadın için de en kötü kabuslardan biridir. Özellikle topuklar, bu bölgelerde yağ bezleri olmadığı için, deri yüzeyi kurur. Bu kuruluk ayaktaki derinin çatlamasına neden olur. Nem kaybı, kirliliğe aşırı maruz kalma ve egzama, şeker hastalığı, tiroid ve sedef hastalığı gibi bazı tıbbi durumlar, Kuru ve çatlamış ayaklara neden olan diğer sebeplerdir. Herhangi bir hastalık nedeniyle oluşmayan, ayaklardaki kuruluk ve çatlamaya yardımcı olmak amacıyla bu öneri sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

Bilge Cafe’de yer alan tarife göre, ölü cildi ayaklarınızdan çıkarmak istiyorsanız, kabartma tozu içeren ılık bir banyo en iyi çözüm olabilir. Bu ilaç herkese yardımcı olmaz: kabartma tozu tahriş edici olabilir ve cildi bile kurutabilir. Hassas bir cilde sahip olan ya da alerjisi olan insanlar ayak spasından uzak durmalıdır. Ayak banyosu için, ılık suyla dolu bir kovaya 2-3 çorba kaşığı kabartma tozu ekleyin ve 10-20 dakika boyunca ayaklarınızı orada bekletin. Bu işlemden sonra bol miktarda nemlendirici uygulayın.