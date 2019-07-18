Suya atlarken başını çarptı, hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi'nde bir şahıs, suya atlamak isterken başını kayaya çarparak hayatını kaybetti.18 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
Mersin'in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Denden (36) arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Kayacı Vadisi'ne pikniğe gitti.
Denden, bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlarken başını kayaya çarptı.
Suya düşen Denden, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldıran Denden kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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