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Gündem İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü
Gündem

İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü

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İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf da paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

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Yorumlar

B.paşalı

Devletin kabinesinde en çok çalışan 2 bakan yan yana. Yüce Rabim her ikisinde güç kuvvet versin. AYAKLARINA taş dahi değdirmesin. Allah Nasib ederse Maliye bakanlığına da vicdanlı hak hukuk biken Çalışkan bir bakan Nasib etsin.

Eyüp

Rabbim daim eylesin
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