İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf da paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.