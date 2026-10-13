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Dünya Pakistan’da tren raydan çıktı! 6 ölü, 30 yaralı
Dünya

Pakistan’da tren raydan çıktı! 6 ölü, 30 yaralı

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Pakistan’da tren raydan çıktı! 6 ölü, 30 yaralı

Pakistan’da Karaçi’den Peşaver’e giden trenin 14 vagonu Multan yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

Pakistan’da yolcu treni kazası büyük faciaya yol açtı. Karaçi’den Peşaver’e doğru seyreden tren Peşaver eyaletine bağlı Multan kentindeki bir köprü yakınlarında raydan çıktı. Olayda 6 yolcu hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılırken yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, 13 vagonda arama-tarama çalışmalarının tamamlandığını, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

 

Dokuz numaralı vagonda onarım yapılmış

Bir yolcu, kaza öncesinde görevlilerin dokuz numaralı vagonda onarım yaptığını söyledi.

Başbakan Şahbaz Şerif olayı yakından takip ettiğini belirterek, kazada yaralanan yolcularla ilgili endişelerini dile getirdi. Şerif, yetkililere kurtarma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

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