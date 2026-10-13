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Gündem Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız?
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Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız?

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Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamında kendisine ve ailesine yönelttiği iftiralar ile ilgili konuşan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" diye sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında ailesi hakkındaki iddialara yönelik, "Ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar?" dedi.

'BENİM ERİŞEMEDİĞİM BİLGİLERE ONLAR NASIL ERİŞTİLER?'

Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamındaki iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız?' diye soruyorlar. Ümit Özlale, basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur; ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muhalefet kanadından gelen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ailesini hedef alan iddialar kısa sürede patlamış, haberlere konu edilen soruşturma dosyalarının incelenmesiyle gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıkmıştı.

Fon soruşturmasını siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalışan muhalefet kanadı, büyük bir hezimet yaşadı. İlk olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından ortaya atılan ve ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından meclis kürsüsünde yüksek sesle dillendirilen "Bakan Göktaş'ın babasına ait soruşturma dosyası" iddiası kısa sürede çöktü.

Yapılan resmi incelemeler sonucunda, iddia edilen soruşturma dosyasındaki bilgilerin ve şahıs isimlerinin Bakan Göktaş'ın babasına veya ailesine ait olmadığı, tamamen farklı şahıslar adına kayıtlı olduğu belgelenmişti. Sorumsuz iftiralarla devlet yetkililerini ve ailelerini hedef alan bu algı operasyonunun çökmesinin ardından, muhalefet kanadında büyük bir mahcubiyet yaşanmış ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ortaya atılan bu asılsız iddialar ile yanlış bilgilendirmelerden dolayı açıkça özür dilemek zorunda kalmıştı.

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Yorumlar

Masumiyet Karinesi

Akparti burdan bir mağduriyet hikayesi çıkarır mı , çıkarması zor , Burda parası giden de Akpli , Götüren de Akpli. Bu arada olayı sulandırmak için muhalefeti yanlış isimlerle yemliyorlar ama Fatura çok büyük sulanmaz diye düşünüyorum.
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