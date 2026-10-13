Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla 500 bin TL dolandırıldığı yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile paravan şirketlere ait hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelendi. Yapılan incelemelerde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde toplam 16 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.