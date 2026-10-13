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Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

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Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

Sosyal medyada verilen sahte yatırım danışmanlığı ilanı üzerinden 500 bin lira dolandırıldığını belirten bir vatandaşın şikayeti dev bir finansal dolandırıcılık çetesini gün yüzüne çıkardı.

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Foto - Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı.

#2
Foto - Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla 500 bin TL dolandırıldığı yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile paravan şirketlere ait hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelendi. Yapılan incelemelerde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde toplam 16 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

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Foto - Sosyal medyadaki yatırım tuzağından dev vurgun çıktı! 500 bin TL’lik şikayet 1.3 milyarlık çeteyi çökertti!

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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