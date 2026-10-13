‘Seyfi Dede’nin torunlarından 2 No’lu baroya linç

2 No’lu Baro ve Adalet Bakanlığını hedef alan manşetler atan fondaşlar, “Bu bir hukuk yolsuzluğu”, “Çürümeyen tek yer yok” gibi başlıklarla çıktılar. Linç kampanyası başlatan muhalifler, eski CHP’li Adalet Bakanı Mehmet Moğultay döneminde 5 yıl avukatlık yapanlara hakimlik görevi verildiğini, “CHP’lileri almayacaktık da MHP ve RP’lileri mi alacaktık” itirafını unutmuş gibi.

TAM BİR İKİ YÜZLÜLÜK

Moğultay 1995 yılındaki CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında hakim alındı. Benim zamanımda da bin civarında hakim alındı. Toplam 3 bin hakim alındı. Bu örgüte kadro vermeyecekler kime verecekler?” diyerek partizan alımları açıkça itiraf etmişti. Daha dün CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın, “100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor” şeklindeki itirafı ortadayken ve belediyelerde on binlerce işçi kıyımını görmeyen fondaş medyanın tutumu ikiyüzlülük ve çifte standart olarak yorumlandı.

SÖZLERİM KOPARILDI

Lince tepki gösteren Ağdemir, şunları söyledi: “Bir baronun görevi yalnızca avukatların hak ve menfaatlerini savunmakla sınırlı değil, aynı zamanda genç hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve nitelikli hukukçuların yetişmesi için çalışmaktır. Ankara 2 No’lu Barosu olarak bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Staj Eğitim Merkezimizde, genç meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, onları mesleğe daha donanımlı hazırlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütüyoruz. Açıklamalarımın bağlamından koparılarak ‘hâkimlik garantili baro’ gibi ucuz ve seviyesiz ifadelerle servis edilmesi, baro seçimlerine yalnızca bir hafta kala zavallı bir algı yaratma çabasının açık göstergesidir.

İDEOLOJİK ÇAMUR

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da, şunları dile getirdi: “Aynı zamanda Alevi dedeleri Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay 3 bin hakim ve savcının yanında binlerce de adliye memuru, gardiyan vs. almışlardı. Bunlar 28 Şubat’ta da Müslümanlara etmedik zulüm bırakmamıştı. Bu sızlanmalar yavuz hırsız hesabı bir uyanıklıktır. Halkımız bu çamur siyasetinden, mezhepçi ideolojik saplantıları olan zihniyetten bıkmıştır, usanmıştır! Baronun yapmış olduğu bu faaliyeti destekliyoruz! Hakk’a ve halkına yabancı, düşman hakim ve savcılar istemiyoruz!”