Ekrem son şovuna hazırlanıyor

Buğra Kardan İstanbul

Kadim İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan, İBB ve 30 iştirakini soyup soğana çeviren suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu dâhil 436 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluk davasında sona yaklaşıldı. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’ın daha önce 15 Ekim’de bitireceğini açıkladığı davada bu hafta savunma yapması beklenen İmamoğlu, yeni bir tiyatro hazırlığına girdi. Tek satırına dahi cevap veremediği iddianameyi karalamak; davayı sulandırmak; şikâyetçileri ve itirafçıları kötülemek; yargı görevlilerini itibarsızlaştırmak için her yöntemi deneyen İmamoğlu, geride kalan duruşmaları da şova çevirmek için provalara başladı.

MEZARLIKTA ISLIK ÇALIYOR

8 Temmuz’da savunma yapmadığı gibi “Susturuluyorum” yalanına sarılarak adil yargılanmadığı algısını yaymaya ve Haçlı efendilerinden yardım dilenme cihetine giden İmamoğlu, bu hafta da aynı taktiği uygulamayı kafasına koydu. Duruşmalarda yolsuzluklarını anlatmak yerine mağduru oynayan, mazlum rolüne bürünen, manipülasyona da doymayan İmamoğlu’nun bu taktiğinin de boşa çıkması ve tarihi cezayla karşılaşması kaçınılmaz hâle geldi. Peş peşe gelen rüşvet itiraflarıyla, bir bir ortaya dökülen delillerle piyesleri çöken İmamoğlu’nun güneşi görmesine imkân kalmadı. İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını yakından takip eden kamuoyundan “Ekrem’in kirli tiyatrosu bitiyor, asrın suçuna asrın cezası yolda” yorumu geldi.

ŞOV GİRİŞİMLERİ FAYDA ETMEYECEK

Davanın son seyrini Akit’e değerlendiren Avukat Candaş Gürol ise, şunları söyledi: “Davada önemli bir noktaya gelindi. Kararı yakında duyarız. İddianamede 142 eyleme işaret edilmiş, titizlikle hazırlanmış. Mahkeme heyeti ise tecrübeli. İlla ki incelemeleri büyük oranda tamamlamış, gerekli hazırlıkları yapmıştır. Belli ki şu aşamada şov, tiyatro gibi atraksiyonlar faydalı olmaz. Davanın yerel mahkemede bitişinin yakın olduğunu görüyoruz. Ancak daha gidilecek yol çok. Davanın istinaf, temyiz etabının olduğu unutulmamalı. Herhâlde İmamoğlu, o iki etapta savunma yapar. Geriye döndüğümüzde de mahkemede heyetle tartışmaya girmenin, davayı sulandırmaya kalkmanın zanlıya zararı dokunur. İnanın, İmamoğlu’nun hangi amaçla bunu yaptığını bilmiyorum. Ne avukatlarını ne kendisini tanıyorum. Ama hâlâ devrede olan taktiğin yararının olmayacağı aşikâr. Kanımca hedeflenen davayı siyasi olarak sunmak. Avrupa’ya böyle bir görüntü vermek. AİHM’ye gitmek amaçlanıyor ki davanın siyasi olduğu algısını yaymak için elden gelen yapılıyor. Yani bu, hukuki bir manevradır. Bu, bir müdafaa yöntemidir. Tabii ben olsam böyle ilerlemezdim. Tek tek vakaları aydınlatmaya çalışırdım. Aleyhte iddiaları, delilleri çürütmeye bakardım. Öbür yandan art arda gelen rüşvet itiraflarını dinliyoruz. Şaşırıyoruz da. Ağırlıklı itiraflar delillere dayanıyor. Hâliyle tüm bunlar, İmamoğlu’nu mahkûmiyete götürür. Ağır bir ceza ihtimal dâhilinde. Öyle anlaşılıyor ki her vaka için ayrı hüküm tahsis edilecek. Kuşku yok ki kanun koyucuda mahkeme heyetine belli bir aralık bırakılıyor. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 62’nci maddesinde takdiri indirim nedenlerine değiniliyor. Gerçi bu nedenler İmamoğlu’nun lehine mi olur, aleyhine mi olur bilinmez. Çünkü İmamoğlu’nun mahkemede hâlleri ve tavırları heyette pek olumlu intiba bırakmış gibi gözükmüyor.”