AKOM duyurdu: İstanbul için son dakika uyarısı!

AKOM’un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor. Bugün aralıklarla görülecek yağışların saat 23.00’ten itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Çarşamba sabahı saat 09.00’dan itibaren ise rüzgarın hamlelerle saatte 50-80 kilometre hıza ulaşması ve kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Eyüpsultan’da metrekareye 40-70 kilogram yağış bekleniyor

Kuvvetli yağış ve fırtınanın perşembe günü saat 13.00’e kadar etkili olabileceği tahmin ediliyor. Bu süreçte Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile’de metrekareye 40-70 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul’un diğer bölgelerinde ise yağış miktarının metrekareye 20-40 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.