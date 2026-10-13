TFF: Direkt kırmızı kart görecekler: Bu sözleri kullanan oyuncular yandı!
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Türk futbolunda hakemlere yönelik küfürlü ifadelerle ilgili yeni uygulama gündeme geldi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig ve 1. Lig’de hakeme yönelik kullanılan bazı İngilizce küfürlerin ağır hakaret kapsamında değerlendirileceğini duyurdu. Buna göre, “f... off” ve “f... you” ifadelerini hakeme karşı kullanan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek. Karara ilişkin değerlendirme, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın hazırladığı hakem analizinde yer aldı.
Süper Lig'de hakemlere yönelik küfürlü ifadelerle ilgili yeni karar alındı. MHK, İngilizce "f... off" ve "f... you" ifadelerinin ağır hakaret sayılacağını ve bu sözleri kullanan futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterileceğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki hakem kararlarına ilişkin yeni analizini yayımladı. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından hazırlanan değerlendirmede, futbolcuların hakemlere yönelik kullandığı İngilizce küfürlü ifadelerle ilgili önemli bir talimat değişikliğine dikkat çekildi.
BU İFADEYİ KULLANAN KIRMIZI KART GÖRECEK
MHK'nin açıklamasına göre İngilizcede kullanılan "f... off" ifadesi de artık "f... you" gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirilecek. Yapılan talimat değişikliği doğrultusunda söz konusu ifadeyi hakeme yönelik kullanan futbolcular, doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak. Böylece hakemlere yönelik sözlü tepkilerin değerlendirilmesinde yeni bir uygulama hayata geçirilmiş olacak.
ANTHONY TAYLOR HAKEM KARARLARINI ANALİZ ETTİ
MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarından seçilen tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, analizlerin REPU kapsamında hazırlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır."
ANALİZLER SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK
MHK, hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerin sezon boyunca belirli aralıklarla yayımlanacağını bildirdi. Bu analizlerle birlikte hem tartışmalı pozisyonların hem de hakemlerin uygulayacağı disiplin kriterlerinin kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.
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