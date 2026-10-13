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Gündem Başörtüsü mağduru Leyla Şahin Usta’dan hüzünlü paylaşım: Ağlama karanfil beni de ağlatma
Gündem

Başörtüsü mağduru Leyla Şahin Usta’dan hüzünlü paylaşım: Ağlama karanfil beni de ağlatma

Yeniakit Publisher
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Tıp Fakültesi öğrencisiyken 28 Şubatçı vesayetçilerin uyguladığı başörtüsü zulmü nedeniyle sözde insan hakları mahkemesi AİHM’e başvuran ancak başörtüsü için "hak değildir" gibi vicdansız bir cevap alan AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, Azerbaycan’daki 28 Şubat zihniyetinin okulundan kovduğu kız çocuğunun videosunu paylaşarak, “Ağlama karanfil, beni de ağlatma, sil gözyaşlarını” dedi.

Azerbaycan’da yaşanan utanç vesikası dünya gündemini bomba gibi düştü. Başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hayalleri ellerinden alınan öğrencilerin gözyaşları ve çaresizliği yürekleri burktu. Azerbaycan'daki başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına yönelik kısıtlamalara tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, Azerbaycan'da yaşanan zulümle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

 

28 Şubat mağduru olan Leyla Şahin Usta, ağlayan kız çocuğunun videosunu paylaşarak "Azerbaycan umarız bu yanlıştan bir an önce döner. Günümüz dünyasına yakışmayan içimizi burkab görüntüler. Ağlama karanfil, beni de ağlatma. Sil gözyaşlarını" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyman

Azerbaycan'da da inşallah çıkar bir RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Ali

Bu zulmü Ermeniler değil Müslümanım diyenler yapıyor yazık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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