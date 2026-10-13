Başörtüsü mağduru Leyla Şahin Usta’dan hüzünlü paylaşım: Ağlama karanfil beni de ağlatma

Azerbaycan’da yaşanan utanç vesikası dünya gündemini bomba gibi düştü. Başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hayalleri ellerinden alınan öğrencilerin gözyaşları ve çaresizliği yürekleri burktu. Azerbaycan'daki başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına yönelik kısıtlamalara tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, Azerbaycan'da yaşanan zulümle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

28 Şubat mağduru olan Leyla Şahin Usta, ağlayan kız çocuğunun videosunu paylaşarak "Azerbaycan umarız bu yanlıştan bir an önce döner. Günümüz dünyasına yakışmayan içimizi burkab görüntüler. Ağlama karanfil, beni de ağlatma. Sil gözyaşlarını" ifadelerini kullandı.