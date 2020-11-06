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Dünya Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi konusunda talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:01:00 -
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de ağır maddi hasara yol açan depremin ardından Kral Selman bin Abdulaziz, Türkiye'deki depremde etkilenen kardeşlerimize acil tıbbi, insani ve barınma yardımı göndermek için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi" denildi.

Açıklamsda, ayrıca “Kral Selman, bu yardım ile kardeş Türk halkının yanında olmayı, can ve mal kaybına neden olan depremin etkilerini hafifletmeye amaçlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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