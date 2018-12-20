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Suudilerden flaş adım! Üç birim kuruldu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra hedef haline gelen Suudi Arabistan, istihbarat operasyonlarını denetlemek üzere üç yeni birim kurduğunu açıkladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 22:46
Suudilerden flaş adım! Üç birim kuruldu

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak küresel çapta eleştiri oklarının hedefinde yer alan Suudi Arabistan, istihbarat operasyonlarını denetlemek üzere üç yeni birim kurdu.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından dünya kamuoyu tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Suudi Arabistan Krallığı, hükümete bağlı üç yeni birim kurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan istihbaratının ülke sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği operasyonların dünya genelinde infiale yol açmasının ardından, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan bilgiye göre, istihbaratın bu faaliyetlerini incelemek üzere Strateji ve Kalkınma, Yasal İşler ile Performans Değerlendirme ve İç Denetim birimleri kuruldu.

Yeni birimlerin, Kaçıkçı'nın Suudi istihbaratı tarafından öldürülmesinin ardından istihbarat biriminin yeniden düzenlenmesi talimatı veren Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in emriyle kurulduğu belirtildi.

Prens Muhammed öncülüğünde kuruldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Muhammed bin Selman'ın liderlik ettiği komite tarafından kurulan bu üç birim, istihbarat operasyonlarının ulusal güvenlik politikalarına, uluslararası hukuka ve insan haklarına paralel olarak icra edilip edilmediğini teftiş etmekle görevlendirildi.

ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Prens Muhammed'i sorumlu tutmuştu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker, 6 Aralık 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed'i sorumlu tutan tasarıyı Senatoya sundu.

13 Aralık 2018'de oylamaya sunulan tasarı, ABD Senatosunca kabul edilmişti. Oylama sonrası açıklama yapan Corker, "Oybirliğiyle, ABD Senatosu Veliaht Prens Muhammed'in Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu güçlü bir beyanat. Bence derinden bağlı olduğumuz değerlere hitap ediyor." diye konuşmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:46
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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