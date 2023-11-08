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Dünya Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!
Dünya

Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:58:00 -
Suudiler soykırımcı İsrail ile hala 'normalleşmek' istiyor!

Siyonist rejimin Gazze soykırımı sürerken bölge ülkelerinin dikkat çekici sessizliği tepkilerin odağı olmuştu. İşgalcilerle 7 Ekim'den önce normalleşme masasında oturan Suudi Arabistan Gazze'deki soykırıma rağmen siyonistlerle normalleşmek istiyor.

Siyonist rejimin Gazze soykırımı sürerken bölge ülkelerinin dikkat çekici sessizliği tepkilerin odağı olmuştu. İşgalcilerle 7 Ekim'den önce normalleşme masasında oturan Suudi Arabistan Gazze'deki soykırıma rağmen siyonistlerle normalleşmek istiyor.

İşgalcilerle 7 Ekim'den önce normalleşme masasında oturan Suudi Arabistan Gazze'deki soykırıma rağmen siyonistlerle normalleşmenin tamamlanmasını istiyor. Maariv gazetesi, ''Suudi Yatırım Bakanı Halid El Falah, İsrail-Suudi Arabistan normalleşme görüşmelerinin devam eden çatışmaya rağmen devam edeceğini doğruladı.'' diye yazdı.

Suudi Arabistanlı Bakan, ''Suudi Arabistan, Gazze'de ateşkes sağlamak için petrolü silah olarak kullanmayacak.Bugün ABD ile çok güçlü ilişkilere sahibiz'' dedi.

7 Ekim'den önce siyonist rejim kanadından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ile 'normalleşme' anlaşmasının yeni yıldan önce imzalanacağı duyurulmuştu.
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