Suudiler, oraya gözünü dikti

Geçtiğimiz yıla kadar daha çok yurt içinden başta futbol olmak üzere bir çok spor branşından takımların 12 ay boyunca tercih ettiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yabancılar da keşfetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinden biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye'nin en önemli kamp merkezlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Her takıma özel saha tahsis ediliyor

Palandöken Dağı'nın eteklerinde 2 bin rakım üzerinde kurulan kamp merkezi, deniz seviyesinden yüksekteki özelliği ve havasıyla sporcuların güç ve enerjilerine dinamizm katan bir özelliğe sahip. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanan futbol takımlarının teknik patronları, Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığının hayatı olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı Erzurum'un serin ikliminin, futbol takımlarına avantaj sağladığını sürekli ifade ediyor. Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde şu an itibarıyla doğal yüzeyli FIFA standartlarına sahip 5 çim saha, 6 doğal yüzeyli çim saha ve 3 adet de istasyon sahası bulunuyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan Süper Lig takımlarından Al Orobah ve Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al Hazem'i ziyaret ederek, önümüzdeki sezon için yeniden Erzurum'a davet etti. Vali Çiftçi, takım yöneticilerine Oltutaşı tespih etti.

Suudi Arabistan takımları gözü kapalı geldi

Al Orobah ve Al Hazem'in yanı sıra İran Süper Lig ekipleri Sepahan ve Esteghlal, Kuveyt Süper Lig takımı Al Arabi, Azerbaycan Süper Lig temsilcileri Neftchi Bakü, Sebail ve Araz Nahcivan da Erzurum'da sezon hazırlıklarını yapıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den ise Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor ve İstanbulspor Palandöken'de kamp yaptı. Suudi takımlarını Erzurum'a getiren futbol menajeri Murat Edis, Kocaeli ve Afyon'dan sonra Erzurum'da da olmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Erzurum hem iklimi hem de sahip olduğu imkanlarla takımların tercih edeceği bir yer. Gelen takımlar oldukça mutlular. Kaldı ki, ilk kez ve hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar” dedi.

Suudiler Erzurum ve Palandöken'i çok sevdi

Al Orobah Teknik Direktörü Saleh Almohammedi de, “Daha önce milli takımlar antrenörlüğü yaptım. Şimdi lig takımına sözleşme imzalayıp takımın başarısı için çalışacağım. Erzurum'da olmaktan son derece memnunuz. Şehir ve imkanlar çok güzel. Buraya tekrar gelmek istiyoruz. Bizi buraya getiren firmaya da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Al Orobah Sportif Direktörü Saud Khalid Alruwaili ise Erzurum'a ilk defa ve şartları çok fazla bilmeden gelmelerine rağmen mutlu olduklarını dile getirdi. Saud Khalid Alruwaili, “Porkekizli teknik ekiple yeni sezona hazırlanıyoruz. Erzurum ve tesisler güzel. Buraya bir kez daha seve seve gelmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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