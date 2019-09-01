Suudiler hapishaneyi hedef aldı! 100'den fazla ölü var Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği hava saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 100'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kızılhaç Örgütü'nün bildirdiğine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 100'ü geçti. Ayrıntılar geliyor...

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