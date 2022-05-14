Suudiler bir Husi üyesini idam etti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, İran destekli darbeci Husilere katılarak terör suçu işlemek için yasadışı yollardan Krallığa giren ve örgüt adına casusluk yapmayı hedefleyen bir suçlunun yakalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yemen uyruklu Muhammed Abdulbasit el-Muallimi, Husi terör grubuna katıldı. Silah ve patlayıcı kullanımı konusunda eğitim aldı. Bir terör eylemini gerçekleştirmek için Krallığa yasadışı yollardan girdi. Planlanan terör eyleminin gerçekleşmesi için koordinat bilgisi sağladı ancak eylem gerçekleşmeden güvenlik yetkilileri müdahale etti.”

Hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Muallimi, İhtisas Ceza Mahkemesi'ne sevk edilerek kendisine isnat edilen suçlardan mahkûm edildi. Karar, İhtisas Temyiz Mahkemesi ve Yargıtay tarafından onandı. Yasal olarak kanunları uygulamak için bir kraliyet emri çıkarıldı. Husi üyesi Muhammed Abdulbasit el-Mualimi'ye savaş suçu cezası verilerek idam edildiği belirtildi.