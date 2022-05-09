Suudi yönetimden İsrail'e 2 milyar dolarlık yatırım!

Suudi Arabistanlı yatırımcıların İsrail'de milyonlarca dolar değerinde yatırım yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre projeye, eski ABD Başkanı Donald Trump'un Yahudi damadı Jared Kushner öncülük ediyor.

Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun ilk olarak iki İsrailli firmaya yatırım yapmasıyla, ilk kez Suudi Arabistan İsrail'de yatırım yapmış olacak.

Yatırım miktarının ilk etapta 2 milyar doları bulacağı iddia ediliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki yatırım fonunun Kushner ile yakın çalıştığı belirtiliyor.

Ekonomik girişimlerin yanı sıra iki ülke arasında normalleşme sürecinin de hız kazanacağı, yatırım kanallarının normalleşmeye zemin hazırlayacağı da iddialar arasında.

Beyaz Saray'da görevli olduğu sırada Kushner, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan gibi ülkelerle normalleşmesinde rol oynamıştı.

Suudi Arabistan'ın da İsrail ile normalleşmesiyle beraber Arap ülkelerinin İsrail ile olan ilişkilerinin daha da güçleneceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News