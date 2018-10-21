Suudi yetkili kan dondurdu! Kaşıkçı ile katiller arasındaki diyaloğu anlattı

İsmini açıklamak istemeyen bir Suudi yetkili, Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili, Kaşıkçı ile kendisini öldürmeye gelen 15 kişilik ekip arasında yaşanan kan donduran diyaloğu anlattı. Suudi yetkilinin iddiaları şöyle:

"İkna etmek için geldiler"

15 kişilik Suudi ekip İstanbul'a gelerek Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edecekti.



Plana göre bu ekip, Kaşıkçı'yı İstanbul dışında güvenli bir evde "bir süre" alıkoyabilecek, ancak ikna olmazsa serbest bırakacaktı.



Yine Suudi yetkilinin iddiasına göre, olaylar başından itibaren yanlış gitti ve ekip yetkisini aşarak şiddet uyguladı.

"Beni kaçıracak mısınız?" diye sordu

Konsolosun odasına götürülen Kaşıkçı, “Suudi Arabistan'a dönmeyeceğini, dışarıda kendisini bir kişinin beklediğini ve 1 saat içinde çıkmazsa Türk yetkililerle iletişime geçeceğini” söyledi.

"Beni kaçıracak mısınız" diye soran Kaşıkçı, "evet ilaç verip seni kaçıracağız" yanıtını alınca bağırmaya başladı...

Bunun üzerine Suudi ekip panikledi. Kaşıkçı'yı engellemek için boğazını sıkıp ağzını kapattılar. Ve kaşıkçı bu sırada öldü.

Cesedi halıya sarmışlar

Olayın üstünü örtmek isteyen ekip Kaşıkçı'yı bir halıya sardı ve konsolosluk aracı ile dışarı çıkardı... Cesedi yok etmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim ettiler.

Ekipteki adli tıp uzmanı kalıntıları temizledi.

Ekipteki bir diğer kişi ise, Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiği görüntüsünü vermek için Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip, gözlüklerini takıp konsolosluktan çıktı.

Kaşıkçı'nın akıllı saatini çıkarken konsolosluğun arka kapısında bırakan bu kişi, Sultanahmet tarafına gidip kıyafet ve gözlüğü de orada attı.

Yanlış rapor yazıldı

15 kişilik Suudi ekip, olay açığa çıkmadan bir an önce Türkiye'yi terk edebilmek için yanlış rapor yazdı. "Kaşıkçı'yı bir kez uyarıp serbest bıraktık" dediler.

Reuters'a konuşan Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin İstanbul’da ikamet ettiğini söyledi. Ama hangi milletten olduğunu paylaşmadı.

Yetkili, 15 kişilik Suudi ekibin, 3 yerel şüpheli ile birlikte Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.